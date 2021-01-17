Съехал с горки прямо в Лиелупе: из-подо льда спасли несовершеннолетнего

В минувшие сутки работники Государственной пожарно-спасательной службы спасли в Юрмале несовершеннолетнего, который съехал с горки в Лиелупе и провалился под лед.

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Его удалось вытащить и передать медикам.

В Краславском крае под лед провалился рыбак, которому удалось выбраться своими силами. В Риге три человека находились на льду Даугавы, но им тоже удалось выбраться своими силами.

Было получено и три ложных вызова: в Юрмале не подтвердилась информация о провалившемся под лед человеке, а также в двух случаях не подтвердилась информация о вмерзших в лед утках и лебеде.