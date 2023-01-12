Сейм может дать согласие на дальнейшее уголовное преследование Гревцовой

Сегодня Сейм примет решение по проекту постановления, которым предусмотрено дать согласие на дальнейшее рассмотрение уголовного дела депутата 14-го Сейма Глории Гревцовой ("За стабильность").

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В настоящее время это запланировано как 19-й и, возможно, последний пункт повестки дня заседания. Депутаты имеют право предлагать изменения в порядке рассмотрения вопросов повестки дня.

Как сообщалось, если Сейм даст согласие на дальнейшее рассмотрение уголовного дела, Гревцова по-прежнему сможет выполнять свои обязанности депутата Сейма. В то же время регламентом Сейма установлено, что если в отношении депутата вступает в силу обвинительный приговор в последней инстанции за уголовное преступление, то данный депутат считается исключенным из Сейма. В Латвии три судебных инстанции.

Гревцова обвиняется в предоставлении Центральной избирательной комиссии (ЦИК) заведомо ложных сведений о своем образовании и должности.