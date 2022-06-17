Сексуальное насилие над малолетней в Лиепае: полиция призывает начать уголовное преследование бывшего отчима

Государственная полиция просит прокуратуру привлечь к уголовной ответственности мужчину за сексуальное насилие над несовершеннолетней. Об этом сообщила агентству LETA пресс-секретарь Курземского регионального управлении Госполиции Мадара Шершнева.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В августе прошлого года Государственная получила информацию о том, что в Лиепае малолетняя девочка подверглась сексуальному насилию со стороны бывшего друга своей матери. Курземская полиция возбудила уголовное дело о сексуальных действиях в отношении несовершеннолетней. В настоящее время следствие по делу завершено, материалы переданы в прокуратуру для возбуждения уголовного дела.

По словам Шершневой, досудебное расследование показало, что, когда девочке было семь лет, тогдашний друг ее матери в течение двух лет подвергал ребенка сексуальному насилию. Мужчина, пользуясь доверием, беспомощным состоянием девочки, и используя свой авторитет, совершал действия сексуального характера для удовлетворения своего полового влечения, находясь в физическом контакте с телом жертвы.

Сексуальное насилие над потерпевшей имело место в течение длительного периода времени и совершалось по месту жительства в Лиепае. Когда отношения матери девочки с сожителем оборвались, преступные деяния более не совершались. Девушка молчала о насилии несколько лет после того, как оно происходило, но в конце-концов рассказала матери.

Стражи порядка задержали мужчину и заключили его под стражу на время следствия.

В отношении мужчины возбуждены уголовные процессы по нескольким статьям Уголовного кодекса, а именно за ряд уголовных правонарушений, таких как действия сексуального характера с целью удовлетворения полового влечения, совершенные в результате беспомощного состояния потерпевшего или против воли потерпевшего, не достигшего 16-летнего возраста, за анальный, оральный секс или удовлетворение полового влечения противоестественным образом и изнасилование лица, не достигшего 16 лет.

Наиболее суровым наказанием за такие преступления является пожизненное лишение свободы или лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. Наказание определит суд.

В полиции объясняют, что в таких случаях дети в основном не рассказывают о том, что с ними произошло. Но если ребенок все же доверился и рассказал о случившимся хотя бы одному родственнику или знакомому, полиция призывает реагировать и обращаться к специалистам, которые продолжат работу с несовершеннолетним и проверят, через что именно он прошел. О таких случаях важно сообщать специалистам и важно, чтобы ребенок получил психологическую помощь.

Государственная полиция напоминает, что никто не может быть признан виновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.