Съел конфеты сына: женщина бросила в мужа кастрюлей с супом, полиции пришлось вмешаться
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12 августа днем Рижская муниципальная полиция получила вызов на Тейку, где одна семья в ходе ссоры разлила в подъезде кастрюлю с супом. Полицию вызвала соседка, которая переживала за живущего в этой семье ребенка, рассказывает Skaties.lv.

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Прибыв на место, полиция встретилась сначала с вызывавшей ее соседкой, а потом из указанной квартиры вышла женщина с ребенком. Она рассказала, что ссора началась из-за того, что ее муж съел конфеты ребенка. Тот заплакал, а мать стала его защищать и в пылу гнева кинула в мужа кастрюлю с супом. Он в это время как раз открывал дверь, чтобы уйти, поэтому кастрюля вылетела в подъезд, и суп разлился там.

Версию мужа узнать не удалось, потому что он ушел и возвращаться не спешил. В ходе разговора с женщиной полиция не нашла никаких свидетельств того, что она употребляла алкоголь, а подъезд еще до прибытия полицейских был вымыт.

С учетом того, что громкие ссоры в этой квартире происходят регулярно, вызвавшая полицию женщина решила написать заявление о нарушении тишина. Полиция приняла заявление, поговорила с матерью ребенка и уехала.

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