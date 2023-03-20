Семь человек спасены из горящего дома в Риге

В Риге в воскресенье из горящего дома были спасены семь человек, в том числе четверо пострадали во время пожара, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

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Вчера в 13:40 поступил вызов на улицу Маскавас в Риге, где в трехэтажном жилом доме горели подъезд и комната в квартире на первом этаже, а также внешняя стена. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров.

15 человек самостоятельно эвакуировались из дома до прибытия пожарных.

Семь человек были спасены пожарными, в том числе четверым потребовалась медицинская помощь.