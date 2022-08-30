Семейный конфликт на Югле: на глазах у ребенка пьяный мужчина избил супругу

В пятницу, 26 августа около двух часов дня сотрудники Рижской полиции самоуправления получили вызов на семейный конфликт, который происходил в многоквартирном доме на Югле.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В подъезде полицейские встретили пострадавшую женщину. Плача, она рассказала, что ее супруг, находясь в состоянии алкогольного опьянения несколько раз ударил ее по голове и кидался посудой.

Вместе с женщиной стражи порядка зашли в квартиру, где находился агрессор. Там же находилась совместная 14-летняя дочь супругов. Конфликт родителей происходил у нее на глазах, девушка была напугана и плакала.

Мужчина подтвердил, что бил супругу по голове, потому что она его достала. Пострадавшая пояснила, что у них есть еще один совместный ребенок и сейчас он в детском саду. Также женщина рассказала, что конфликт вспыхнул из-за того, что они с мужем не смогли договориться, когда поедут в магазин за школьными принадлежностями для дочери.

Учитывая все обстоятельства, на место вызвали скорую. Медики приняли решение женщину госпитализировать.

Также на указанный адрес прибыли сотрудники Государственной полиции, которые приняли решение временно запретить мужчине приближаться к супруге и ее месту жительства ближе, чем на 100 метров. Агрессивный мужчина был доставлен в участок для проведения дальнейших процессуальных действий.