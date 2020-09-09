Семейный конфликт в Иманте: агрессивный мужчина напал на ребенка из-за пирожка

Вечером 5 сентября сотрудники Курземского управления Рижской муниципальной полиции (РМП) получили вызов на семейный конфликт в Иманте.

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Прибыв по указанному адресу, полицейские встретили в подъезде мужчину, который также направлялся в указанную квартиру. В комнатах стражи порядка застали заявительницу с дочкой и ее родственницу с сыном. Указав на мужчину, заявительница сообщила, что некоторое время назад он проявил физическую агрессию в отношении ребенка.

В разговоре с полицейскими женщина рассказала, что пару дней назад рассталась с другом, поскольку тот в последнее время злоупотреблял алкоголем, не ночевал дома и постоянно ее обманывал. В итоге, она собрала вещи мужчины в два пакета, оставила их у входа и попросила мужчину уйти.

В свою очередь родственница заявительницы пояснила, что недавно ее супруг вернулся из командировки и находится на самоизоляции. На это время она с ребенком перебралась к родственнице, однако друг родственницы постоянно обижал ее сына.

Сотрудники РМП поговорили с детьми и выяснили, что мужчина регулярно напивается, ругается и толкает свою спутницу жизни, а также кричит и на девочку.

В свою очередь, мальчик рассказал, что тетя, у которой они живут, недавно испекла пирожки, поэтому он пошел за ними на кухню. В этот момент мужчина начал на него кричать и требовать, чтобы ребенок ел на кухне. Мальчик пояснил, что там нет места, чтобы присесть, в отет на это мужчина схватил ребенка и ударил о стену. Полицейские поинтересовались, не болит ли у ребенка что-то, не стоит ли вызвать медиков, но он заверил, что в настоящее время с ним все в порядке.

Также полиция выяснила, что после этого мужчина продолжил конфликтовать с подругой, а затем разбросал по квартире продукты.

Работники полиции поинтересовались у заявительницы, правда ли, что мужчина применял насилие и к ней, она это подтвердила, но не стала вдаваться в подробности. В процессе разговора жившая у женщины родственница призвала ее показать полиции руки и рассказать о том, что происходило в доме, однако та снова категорически отказалась.

Против агрессивного мужчины начато административное делопроизводство по факту насилия в отношении детей. Также ему было предписано покинуть квартиру. Кроме того, полиция попросила заявительницу не открывать входную дверь другу, если тот вернется, и при необходимости немедленно сообщить об этом в полицию.