Семеро охотников оштрафованы за нарушение запрета собираться
Foto: Reuters/Scanpix

11 января Госполиция констатировала, что семь охотников в Асарской волости Акнистского края незаконно собрались в охотничьем домике. Один оштрафован на 200 евро, остальные на 50 евро.

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Около 15:30 Екабпилсский участок полиции получил информацию о том, что в Асарской волости идет загонная охота, что нарушает коронавирусные ограничения. Прибыв на место, полиция обнаружила семерых охотников, которые делили добычу.

Начато семь административных процессов, один человек оштрафован на 200 евро, остальные на 50.

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