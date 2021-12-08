Семерым гражданам Ирака по гуманитарным соображениям позволили пересечь границу

Во вторник, 7 декабря, пограничники по гуманитарным соображениям не воспрепятствовали пересечению латвийско-белорусской границы семерыми гражданами Ирака, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране.

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Эти люди задержаны за незаконное пересечение границы.

Также за минувшие сутки Государственная пограничная охрана предотвратила 23 попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы.

С 10 августа в целом предотвращено незаконное пересечение государственной границы 2839 лицами.

С момента введения чрезвычайной ситуации границу было позволено пересечь 92 лицам по гуманитарным соображениям, а задержаны с начала года 444 граждан третьих стран, незаконно пересекших государственную границу.

Из-за роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы правительство объявило с 11 августа до 10 ноября чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе. В октябре правительство решило продлить чрезвычайную ситуацию до 10 февраля.