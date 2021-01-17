Семья с грудным ребенком провалилась под лед на Даугаве возле острова Мейнарда
Foto: F64

Семья с грудным младенцем вышла на прогулку и решила дойти до острова Мейнарда по льду Даугавы. Лед не выдержал. К счастью, рядом были люди, которые помогли им выбраться, сообщает региональная муниципальная полиция.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

О происшествии рассказала в социальных сетях одна из тех, кто кинулся ее спасать.

"Я пишу это с трясущимися руками, мы только что вытащили изо льда двух родителей с маленьким ребенком, прикрепленным к животу мамы", — написала она.

По ее словам, спасатели прибыли тогда, когда мать и ребенка уже поместили в тепло. "Неизвестно, что бы могло произойти, если бы кто-то без экипировки и особых знаний решил не рисковать собой", — отметила она, добавив, что этому семейству очень повезло, что рядом были и другие смельчаки.

Она опубликовала в социальных сетях фотографию, на которой видно, что по льду в этом месте прошло довольно много людей.

Муниципальная полиция призывает не выходить на лед, поскольку он еще довольно тонкий.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

14

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Работая в ИТ, можно легально примерить на себя роль хакера. История Айгарса
Умные подарки на любой вкус: праздничный выбор гаджетов Huawei
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Праздничная неделя вместе c Wolt: рекомендует Сигне Мейране
Более половины компаний Рижского порта завершают год с увеличением грузооборота
Существует то, что меняется: женщин очень ждут в мире ИТ. История Дианы
Полезные приложения, которые помогут реализовать планы на год
"Я горда и счастлива быть в ИТ-отрасли": история Елены о карьерных перипетиях