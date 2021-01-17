Семья с грудным ребенком провалилась под лед на Даугаве возле острова Мейнарда

Семья с грудным младенцем вышла на прогулку и решила дойти до острова Мейнарда по льду Даугавы. Лед не выдержал. К счастью, рядом были люди, которые помогли им выбраться, сообщает региональная муниципальная полиция.

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О происшествии рассказала в социальных сетях одна из тех, кто кинулся ее спасать.

"Я пишу это с трясущимися руками, мы только что вытащили изо льда двух родителей с маленьким ребенком, прикрепленным к животу мамы", — написала она.

По ее словам, спасатели прибыли тогда, когда мать и ребенка уже поместили в тепло. "Неизвестно, что бы могло произойти, если бы кто-то без экипировки и особых знаний решил не рисковать собой", — отметила она, добавив, что этому семейству очень повезло, что рядом были и другие смельчаки.

Она опубликовала в социальных сетях фотографию, на которой видно, что по льду в этом месте прошло довольно много людей.

Муниципальная полиция призывает не выходить на лед, поскольку он еще довольно тонкий.