Сенат отменил оправдательный приговор Юрашсу по делу о разглашении гостайны

Во вторник, 27 сентября, Сенат отменил приговор Рижского окружного суда, в котором бывший депутат Сейма от правящей партии "Консервативные" Юрис Юрашс был оправдан по делу о разглашении государственной тайны, выяснил портал Delfi.

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В Сенате, не упоминая имени конкретного лица, проинформировали, что Департамент по уголовным делам Сената в письменном виде рассмотрел кассационный протекст прокурора Отдела координации ограничения коррупции Департамента уголовного права Генеральной прокуратуры Мариса Урбанса в связи с приговором Рижского окружного суда от 25 января 2022 года. В этом приговор депутат Сейма был оправдан по обвинению в разглашении государственной тайны.

Сенат полностью отменил приговор Рижского окружного суда и отдал дело на новое рассмотрение. Решение Сената окончательное и не подлежит обжалованию.

У дела закрытый статус.

Еще в начале года Юрис Юрашс был депутатом Сейма. Он сложил полномочия, решив отправиться поучаствовать в боевых действиях в Украине. Сейчас Юрашс — кандидат в депутаты 14-го Сейма от партии "Консервативные" по Видземе.

Как уже сообщалось, летом 2016 года Юрашс публично заявил, что ему предлагали взятку, чтобы уголовное дело в отношении бывшего главы Latvijas Dzelzceļš (LDz) Угиса Магониса и эстонского бизнесмена Олега Осиновского было переквалифицировано со взяточничества на торговлю влиянием, за что закон предусматривает гораздо более мягкое наказание.

Следует отметить, что в данном случае суд первой инстанции оправдал и Магониса, и Осиновского.

Юрашс утверждал, что еще до публичного объявления он сообщил KNAB, который тогда возглавлял Ярослав Стрельченок, и Генпрокуратуру, которую тогда возглавлял Эрик Калнмейерс, о попытке дать ему взятку. Юрашс говорил, что решил сообщить общественности об инциденте через СМИ. В то время информация появилась на Латвийском телевидении и в журнале Ir.

В результате против Юрашса был начат уголовный процесс в связи с возможным разглашением гостайны. Уголовный процесс расследовала Служба государственной безопасности, которая обратилась в прокуратуру с просьбой возбудить против Юриса Юрашса обвинительное заключение. Однако прокурор Айвис Залужинскис пришел к выводу, что законных оснований для привлечения Юраса к уголовной ответственности нет, а начатое уголовное производство может быть прекращено за отсутствием состава уголовного преступления. Однако старший прокурор отдела по расследованию особо важных дел Модрис Адлерс отменил решение Залужинскиса. Дело было возвращено в Службу государственной безопасности.

Как уже сообщалось, что суд первой инстанции, оправдав Юрашса, заявил, что обстоятельства, указанные в обвинительном заключении, в ходе судебного следствия не подтвердились. Суд не установил, что Юрашс разгласил государственную тайну и нанес ущерб внутренней или внешней безопасности государства.

Судом также не установлено, что информация, указанная в отчете Юрашса от 1 октября 2015 года и раскрытая в интервью журналу Ir, получена в ходе оперативной деятельности и проверена по делу об оперативной разработке.

Юрис Юрашс своей вины не признал. В январе 2019 года большинство депутатов Сейма проголосовали за выдачу коллеги Юрашса для уголовного преследования.