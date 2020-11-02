Сенат: прокурора законно сняли с должности из-за утраты безупречной репутации
Foto: LETA

Сенат рассмотрел кассационную жалобу прокурора Айзкраукльского района Дианы Бебре-Кондрате и оставил в силе решение Административного окружного суда.

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Административные суды всех трех уровней, в которых интересы прокуратуры представлял прокурор Департамента по защите прав личности и государства Генепрокуратуры, признали правомерными и обоснованными действия, согласно которым Диану Бебре-Кондрате освободили от занимаемой должности в связи с утратой безупречной репутации.

Как уже сообщалось ранее, бывший прокурор Бебре-Кондрате была некоторое время назад совершила аварию и неподобающим образом вела себя на месте происшествия.

Было установлено, что прокурор выехала на встречную полосу и врезалась в стоящий автомобиль. В салоне машине кроме Бебер-Кондрате находился супруг, работающий в Дорожной полиции, а также двое несовершеннолетних детей. Кто именно управлял машиной, супруги не признались. К тому же оба отказались пройти проверку на содержание в организме алкоголя и вели себя агрессивно.

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