Серьезный пожар в Вильнюсе: из подземного резервуара произошла утечка газа
Foto: DELFI.lt

В пятницу поздно вечером в Вильнюсе многочисленные наряды пожарных-спасателей и полиции выезжали на ул. Янкишкю. Полиция подозревает, что пожар не был случайным.

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Департамент пожарной безопасности и спасения информировал, в 22.30 ч. поступило сообщение о том, что на территории предприятия из подземного резервуара с газом (газгольдера) вырывается пламя.

Полиция сообщила, что пожар очень серьезный. Было закрыто движение на ул. Титнаго. Пожарные работали на месте происшествия до 01.37 ч. Вероятно, пожар закончился, когда выгорел газ.

От места, где произошел пожар, отогнали 11 автомобилей. После того, как пожар ликвидировали, полицейские заметили, что повреждены пять автомобилей, которые находились на территории. Все они — с белорусскими регистрационными номерами.

Во время пожара были повреждены автомобили Volvo XC90, VW Golf, BMW, Audi A6 и Peugeot. Полиция выясняет, кому принадлежали автомобили. Начато расследование по факту уничтожения или нанесения порчи чужому имуществу.

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