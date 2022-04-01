Серийный грабитель рижских магазинов получил 8 лет тюрьмы

25 марта Суд Латгальского предместья Риги признал некого мужчину виновным в совершении четырех ограблений и одной попытки ограбления и приговорил его к восьми годам и шести месяцам лишения свободы. Также суд постановил взыскать с обвиняемого в пользу пострадавших 1309,41 евро материального ущерба. Об этом говорится в сокращенном решении суда.

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Согласно обвинению, в период с 8 августа по 5 сентября 2021 года мужчина, руководствуясь корыстными мотивами, совершил пять ограблений в разных торговых местах в Риге. Пригрозив газовым пистолетом продавщице, обвиняемому удалось похитить в четырех торговых местах 905 евро, 146,83 евро, 177,58 евро и 80 евро соответственно.

В пятом магазине продавщице удалось нажать тревожную кнопку, чтобы вызвать охрану, кроме того, женщина физически сопротивлялась нападавшему.

Отметим, что в момент совершения преступлений мужчина находился на свободе по условно-досрочному освобождению — ранее он отбывал срок за убийство при отягчающих обстоятельствах.