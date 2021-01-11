Серийный убийца Устименко ходатайствует о своем переводе в российскую тюрьму
Foto: DELFI.ee

Приговоренный к пожизненному тюремному заключению массовый убийца Юрий Устимено продолжает судиться с Министерством юстиции Эстонии, добиваясь своего перевода в российскую тюрьму.

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Пресс-секретарь Тартуских судов Аннетт Крейтсман пояснила, что Устименко подал в административный суд жалобу, требуя отменить приказ Министерства юстиции Эстонии от 16 сентября 2020 года и выдать ему документы, необходимые для его дальнейшей депортации в Россию.

"Решение по жалобе Тартуский административный суд примет 11 марта", — добавила пресс-секретарь.

Сбежавший из Петербургского военно-морского института им. Петра Великого бывший курсант Юрий Устименко в 2004 году был приговорен к пожизненному заключению за участие в 2002 году в ряде ограблений и убийств. На счету Устименко шесть жертв. Пятерых он убил в Эстонии, в Латвии он застрелил полицейского.

Согласно эстонскому законодательству, Устименко сможет ходатайствовать о досрочном освобождении через 30 лет после взятия под стражу, то есть в 2032 году.

В случае, если его переведут в Россию, то там у него появится возможность выйти по УДО через 20 лет после взятия под стражу.

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