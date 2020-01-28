Северная Ирландия: латвиец задержан по подозрению в попытке убийства

В Ньюри (Северная Ирландия) в конце прошлой недели был задержан 35-летний гражданин Латвии Виктор П., который обвиняется в попытке убийства. На днях он предстал перед судом, на данный момент никаких заявлений об освобождении под залог не поступало.

Как отмечает Belfast Telegraph, латвиец нанес своей 41-летней жертве серьезное ножевое ранение в ногу. В полиции охарактеризовали преступление как "дикое нападение".

По подозрению в совершении преступления был задержан еще один 22-летний подозреваемый, однако позже его освободили без предъявления обвинений. Следующее заседание суда по этому делу состоится 19 февраля.