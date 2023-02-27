Северная Ирландия не выдаст Латвии осужденного латвийца

Суд Северной Ирландии решил отменить решение Окружного суда Белфаста и не выдавать Латвии осужденного за хулиганство и несоблюдении правил дорожного движения 43-летнего Мариуса А.

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Как отмечает Baltic-Ireland.ee, решение о выдаче гражданина Латвии было вынесено в 2021 году, однако Мариус его обжаловал, утверждая, что суд нарушил 8-ю статью Европейской конвенции по правам человека.

Согдасно материалам дела, Мариус А. уехал из Латвии в 2006 году, в 2020 году его задержали на основании запроса о его выдаче латвийским властям: у себя на родине он был осужден на 2 года и 4 месяца тюремного заключения.

При рассмотрении дела в 2021 году суд не нашел аргументов, по какой причине Мариуса нельзя было бы выдать Латвии. Но гражданин Латвии оспорил это решение, предоставив пакет документов с дополнительными доказательствами в свою защиту и защиту своей семьи. В частности, он предоставил медицинскую справку о том, что у его супруги после перелома сильно повреждена нога.

Также Мариус заявил, что на его детей в случае выдачи будет оказано серьезнейшее психологическое давление.

При повторном рассмотрении Высший суд Северной Ирландии отменил решение суда первой инстанции и постановил не выдавать Мариуса Латвии.