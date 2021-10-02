Северная Ирландия: "сатанист" из Литвы с особой жестокостью убил гражданина Латвии

В Белфасте судят 35-летнего литовца Шарунсаса Н., который убил гражданина Латвии, затем оставил на его теле игрушечную крысу и вырезал на груди слово: "Свинья". Он сдался полиции через неделю, заявив, что является приверженцем культа сатаны.

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Как сообщает Belfast Live, некоторые подробности этого преступления стали известны на процессе, который идет в режиме видеотрансляции в Королевском суде Белфаста.

Литовец сознался в том, что весной прошлого года убил в доме на Окли-стрит в Северном Белфасте 44-летнего Мариса Л., а затем залил его тело отбеливателем и сбежал. С собой он прихватил банковскую карточку убитого, которую он использовал три раза для покупки алкоголя и закуски.

Со своей жертвой он был знаком с февраля 2020 года. Когда из-за пандемии закрыли иммиграционный центр, он приглашал латвийца к себе домой, чтобы тот не ночевал на улице. По словам подсудимого, в тот день его гость сильно напился и вел себя неподобающим образом. Когда же Шарунас попросил его отдать долг 10 фунтов стерлингов, мужчина попытался сбежать. В этот момент литовец его настиг и нанес 20-30 ударов по голове.

Кроме того, во время нападения латвиец ударился головой о батарею, а затем Шарунас добил его каблуком обуви. Потом он спрятал тело жертвы в мешок, вырезал ножом на груди слово: "Свинья" и положил сверху игрушечную крысу, символизирующую, по словам подсудимого, кражу. После этого он облил тело Мариса отбеливателем и ушел.

Эксперты установили, что смерть латвийца наступила в результате многочисленных травм головы, нанесенных тупым предметом.

На суде подсудимый рассказал, что был сатанистом и в детстве любил убивать животных. Однако в суде заявили, что хотя нападение и было жестоким, оно не было ни ритуальным, ни связанным с оккультизмом. Процесс продолжится на следующей неделе.