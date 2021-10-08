Северная Ирландия: "сатанист" из Литвы, жестоко убивший латвийца, осужден на 18 лет
Foto: AP/Scanpix

В Белфасте вынесен приговор 35-летнему Шарунасу, который признан виновным в особо жестоком убийстве гражданина Латвии Мариса Л. Как отмечает пресса, убийца оставил на теле своей жертвы игрушечную крысу и вырезал на груди слово: "Свинья". Он сдался полиции через неделю, заявив, что является приверженцем культа сатаны.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Убийство произошло весной 2020 года в Северном Белфасте. Нападавший изрезал приятеля, облил его отбеливателем, затем поместил тело в мешок и оставил на кухне. Уходя из дома, Шарунас взял с собой он банковскую карточку убитого, которую он использовал ля покупки алкоголя и закуски.

Со своей жертвой он был знаком с февраля 2020 года. Когда из-за пандемии закрыли иммиграционный центр, он приглашал латвийца к себе домой, чтобы тот не ночевал на улице. По словам подсудимого, в тот день его гость сильно напился и вел себя неподобающим образом. Когда же Шарунас попросил его отдать долг 10 фунтов стерлингов, мужчина попытался сбежать. В этот момент литовец его настиг и нанес 20-30 ударов по голове.

Эксперты установили, что смерть латвийца наступила в результате многочисленных травм головы, нанесенных тупым предметом. На суде подсудимый рассказал, что был сатанистом и в детстве любил убивать животных. Ближайшие 18 лет ему предстоит провести в местах лишения свободы.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Посол США Джон Л. Карвайл посетил Рижский порт с ознакомительным визитом
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Как звучит Вентспилс? Конкуренция насыщенной столичной жизни
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы
Радость быть вместе: Богатая культурная жизнь Вентспилса
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе