Северная Ирландия: задержана подозреваемая в убийстве гражданки Латвии
Foto: AP/Scanpix

В Северной Ирландии задержана 45-летняя Светлана Ш., подозреваемая в убийстве гражданки Латвии Людмилы П. По данным СМИ, в конце прошлой недели суд выдал санкцию на арест подозреваемой.

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Как уж сообщалось ранее, 23 апреля в Лимавади было найдено тело
61-летней гражданки Латвии Людмилы П. Женщину убили в собственном доме. Экспертиза установила: Людмила скончалась в результате нескольких ударов по голове.

Известно, что погибшая много лет проживала и работала в Лимавади. Полиция установила, что в последний раз друзья и соседи видели женщину 19 апреля. В этой связи следователи тщательно изучили записи камер видеонаблюдения на магазинах и предприятиях в районе, где было совершено преступление.

Рассмотрение дела Светланы Ш. В суде назначено на 10 мая. Все это время женщина проведет под арестом.

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