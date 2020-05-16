СФР: В условиях кризиса может возрасти количество случаев торговли людьми и их эксплуатации

Злоумышленники могут воспользоваться обстоятельствами, сложившимися из-за ситуации с Covid-19, что может привести к росту числа случаев торговли людьми и их эксплуатации, говорится в сообщении Службы финансовой разведки (СФР).

Исходя из информации, опубликованной международной организацией, следует, что злоумышленники могут воспользоваться обстоятельствами и появившимися у них благодаря ситуации с Covid-19 преимуществами, чтобы в корыстных целях использовать наименее защищенные группы общества. Это может привести к росту числа случаев торговли людьми и их эксплуатации.

Ограничение или снижение активности в работе государственных институций, которые на регулярной основе участвуют в раскрытии преступлений, связанных с торговлей людьми и идентификации жертв торговли людьми, может привести к ситуациям, когда случаи торговли людьми останутся незамеченными. А сокращение рабочих мест, замедление экономического роста, рост безработицы и финансовая нестабильность могут повлиять на рост случаев эксплуатации людей.

Как на этой неделе сообщила СФР, киберпреступления, злонамеренное использование детей в интернет-среде, легализация нажитых преступным путем средств через публичные закупки — лишь некоторые виды преступной деятельности, распространившиеся в условиях кризиса, вызванного Covid-19.