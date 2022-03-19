СГБ Латвии открыла семь уголовных дел об оправдании военной агрессии России

С момента вторжения российских войск в Украину Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) начала возбудила семь уголовных дел в связи с прославлением или оправданием преступлений, совершенных вооруженными силами РФ, а также разжиганием ненависти по отношению к украинцам, сообщили порталу Delfi в СГБ.

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Ранее Служба госбезопасности уже сообщала о трех начатых с 24 февраля этого года уголовных процессах: одно уголовное дело возбуждено по статье 74.1 Уголовного закона (за оправдание геноцида, преступлений против человечества и мира, оправдание военных преступлений) и 78-й статье (за разжигание национальной ненависти), второй уголовный процесс начат также по 78-й статье, а третье уголовное дело возбуждено по статье 74.1.

В среду, 16 марта, было начато еще три уголовных процесса. Уголовные дела возбуждены в связи с опубликованными в интернете заявлениями, в которых прославляются или оправдываются действия российских войск в Украине. Также эти публикации были направлены на разжигание национальной ненависти к украинскому народу.

СГБ еще продолжает расследование нескольких дел.

Кроме того, 15 марта в службе был начат уголовный процесс о военных преступлениях и преступлениях против человечества и мира, совершенных российскими войсками в Украине.

В рамках этого уголовного дела опрашиваются военные беженцы из Украины, которые задокументировали действия российских вооруженных сил в фото, видео или аудио формате. Также следствию помогают те, кто может дать устные показания о преступлениях.

Имеющаяся в распоряжении СГБ информация свидетельствует о том, что преступления российских войск очевидны и не вызывают сомнений. За оправдание, прославление, отрицание или грубое умаление этих преступлений в Латвии грозит уголовная ответственность.

Также СГБ продолжает реализацию мер по защите информационного пространства. Служба направила в Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) с сайтами, которые распространяют дезинформацию. В результате NEPLP принял решение заблокировать эти интернет-ресурсы.

Кроме того, сотрудники службы ежедневно просматривают сотни публикаций, комментариев и видео в интернете, где видны признаки поддержки России.

Каждый случая оценивается индивидуально. В тех ситуациях, когда в ходе проверки не выявляются установленное Уголовным законом обоснование для возбуждения дела, СГБ осуществляет превентивные меры для предотвращения возможной угрозы, в том числе ведет переговоры с вовлеченными лицами, предупреждая их об ответственности, которая предусмотрена за прославление или оправдание преступление против человечества.

На сегодняшний день СГБ вынесла предупреждение примерно сотне человек. В поле зрения службы также попала публичная деятельность партии "Русский союз Латвии" (РСЛ). СГБ предупредила политическую силу о несоответствии некоторых ее действий интересам нацбезопасности Латвии и международным правовым нормам.