СГБ: маршрут нелегальной миграции через Беларусь долго будет актуален

В настоящее время маршрут нелегальной миграции через Беларусь опробован нелегальными перевозчиками и, вероятно, сохранит свою актуальность не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе, говорится в отчете Службы государственной безопасности (СГБ) Латвии за прошлый год.

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Искусственно создаваемое белорусским режимом миграционное давление на границу с Латвией продолжалось и в прошлом году, сообщает СГБ. В течение года Государственная пограничная охрана предотвратила более 5000 случаев, когда лица из стран, подверженных риску терроризма, пытались незаконно пересечь границу Латвии.

Существовал риск, что среди нарушителей границы могут быть не только лица с террористическими наклонностями, но и связанные со спецслужбами враждебных стран.

По имеющейся в распоряжении СГБ информации, "мигранты организуют въезд в Беларусь самостоятельно, с использованием различных нелегальных перевозчиков. Однако возможности мигрантов находиться в приграничье и нелегально пересекать границу ЕС по-прежнему зависит от поддержки белорусского режима и его органов".

Свою роль в потоке нелегальной миграции играет и Россия, территорию которой граждане третьих стран используют как остановочный пункт на пути в Беларусь.

В связи с давлением нелегальной иммиграции чрезвычайная ситуация в Лудзенском, Аугшдаугавском, Краславском краях и Даугавпилсе была объявлено 10 августа 2021 года и с тех пор несколько раз продлевалась. В настоящее время она действует до 10 мая.

В прошлом году было предотвращено незаконное пересечение латвийско-белорусской границы 5286 человек, а 217 были пропущены через границу по гуманитарным соображениям.