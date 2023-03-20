СГБ: на данный момент ЧВК "Вагнер" не угрожает национальной безопасности Латвии

Имеющаяся в распоряжении Службы государственной безопасности Латвии (СГБ) информация в настоящее время не свидетельствует о том, что наемники ЧВК "Вагнер" представляет непосредственную угрозу безопасности Латвии. Об этом сообщает агентство LETA.

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На просьбу прокомментировать публикацию итальянской газеты Il Foglio о предполагаемой ячейке ЧВК "Вагнер" в странах Балтии, в службе заявили, что СГБ постоянно следит за развитием событий как внутри страны, так и за ее пределами, чтобы своевременно выявить возможные угроз национальной безопасности Латвии и принять меры для их предотвращения.

"Имеющаяся в распоряжении СГБ информация в настоящее время не свидетельствует о том, что российская группа наемников ЧВК "Вагнер" представляет непосредственную угрозу безопасности Латвии", — заявили в СГБ.

Кроме того, в службе сообщили, что с момента вторжения России в Украину СГБ совместно с Государственной пограничной охраной в усиленном режиме проводят мероприятия миграционного контроля, чтобы не допустить въезд в Латвию иностранцев, которые могут представлять угрозу национальной безопасности страны.

Бывший президент России Дмитрий Медведев пообещал группе наемников ЧВК "Вагнер" 15 миллионов долларов за убийство министра обороны Италии Гвидо Крозето, сообщила на прошлой неделе итальянская газета Il Foglio, ссылаясь на предупреждение итальянской разведки правительству.

Итальянская разведка была встревожена комментариями Медведева, в которых он назвал Крозетто "редким дураком" в ответ на заявление министра обороны Италии о том, что ввод российских танков в Киев спровоцирует Третью мировую войну.

Газета сообщила, что итальянская разведка перехватила "заказ" Медведева, адресованный ЧВК "Вагнер", на убийство Крозето за 15 миллионов долларов. Как отметила Il Foglio, Медведев заказал это убийство еще до заявлений Крозето, в которых министр обвинил ЧВК "Вагнер" в разжигании миграционного кризиса путем направления потока мигрантов из Африки в Европу.

Il Foglio сообщила, что, по данным итальянской разведки, ЧВК "Вагнер" имеет "по меньшей мере две ячейки в Европе: одну — на Балканах, которая перемещается между Сербией и Албанией, а другую — в странах Балтии со штабом в Эстонии. Две части с несколькими десятками солдат, из которых может быть создан патруль с целью проведения точных операций в Италии".

Также недавно главный советник президента Литвы Гитанаса Науседы по национальной безопасности Кестутис Будрис заявил, что ЧВК "Вагнер" может попытаться проверить защитные механизмы западных стран, напав на страны Балтии.

В свою очередь, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис подчеркнул, что данные разведки не указывают на возможное нападение России, однако ситуация может измениться и угроза реальна.