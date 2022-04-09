СГБ начала 15 уголовных процессов в связи с поддержкой агрессии России против Украины

С момента вторжения российских войск на территорию Украины Государственная служба безопасности Латвии (СГБ) возбудила уже 15 уголовных процессов в связи с поддержкой агрессии России.

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В отношении девяти лиц применен статус подозреваемого, к остальным — "лицо, в отношении которого начат уголовный процесс". Также известно, что трое подозреваемых помещены под арест. Речь идет о представителе центре духовного развития и исцеления DVS Urantija Айвисе Василевском, создателе и администраторе группы "Криминальная Латвия" в сети Facebook Юрии Михайлове, а также блогере Кирилле Федорове.

Шесть из этих уголовных процессов были начаты по двум статьям Уголовного закона ЛР, а именно по оправданию и героизации военных преступлений, совершенных российскими вооруженными силами на территории Украины, а также по действиям, направленным на возбуждение национальной и межнациональной розни.

Еще пять уголовных процессов начаты за действия, направленные на разжигание национальной и межнациональной розни или розни в отношении граждан Украины посредством автоматизированной системы обработки данных.

Также еще четыре уголовных процесса начаты за оправдание и героизацию военных преступлений, совершенных российскими вооруженными силами в Украине.