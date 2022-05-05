СГБ начала процесс по факту возможного нарушения санкций, наложенных на Беларусь

С конца февраля 2022 года Служба государственной безопасности (СГБ) начала один уголовный процесс в связи с возможным нарушением наложенных на Беларусь санкций.

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Правда, в рамках уголовного производства расследуются возможные противоправные действия, осуществленные до вторжения России в Украину 24 февраля.

В интересах следствия более подробной информации об этом деле пока не предоставляется.

Также в Службе госбезопасности заявили, что в их распоряжение поступила информация и о ряде случаев, которые могут быть связаны с возможными нарушениями или попытками обойти санкции, наложенные на Россию после ее вторжения на территорию Украины. Сейчас все эти случаи проверяются.