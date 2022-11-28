СГБ начала уголовный процесс по факту антигосударственных действий

28 ноября Служба госбезопасности начала уголовный процесс в связи с антигосударственной деятельностью в каналах приложения Telegram, которую проводили лица, называющие себя "Балтийскими антифашистами".

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В этих Telegram-каналах была обобщена информация о должностных лицах Лавии и других известных в обществе людях, работа которых направлена против интересов России. В приложении была опубликована также личная информация, например, указано возможное местожительства человека или информация о его членах семьи. Так называемые "антифашисты" указывают, что данную информацию планируется передать российским спецслужбам и другим учреждениям РФ.

Уголовный процесс начат, основываясь на признаках состава преступления, оговоренных в статье 81.1 Уголовного закона, то есть за помощь иностранному государству в действиях, направленных против Латвийской Республики.

По данным СГБ, вовлеченные в антигосударственную деятельность жители Латвии, проживают сейчас в России. С точки зрения СГБ, Россия использует этих людей для пропаганды. Главная цель этих действий - повлиять на общественное мышление и процесс принятия решений в Латвии, оказав психологическое давление на должностных лиц Латвии и других известных в обществе лиц, которые активно выступают против агрессии России в Украине.

СГБ установила личности этих жителей. Когда они прибудут в Латвию, будут проведены определенные процессуальные действия.