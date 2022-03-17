СГБ начала уголовный процесс за прославление агрессии РФ в Украине

Служба госбезопасности Латвии (СГБ) 16 марта возбудила уголовный процесс в отношении одного лица за публичное оправдание и прославление агрессии России в Украине.
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Уголовный процесс начат по статье 74.1 Уголовного закона, основываясь на имеющейся в распоряжении службы информации о том, что лицо публично совершало действия, которые оправдывают и прославляют агрессию РФ в Украине.
Человек был задержан на мероприятиях 16 марта у памятника Свободы. Расследование продолжается.
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