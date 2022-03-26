СГБ открыла пять уголовных дел о поддержке и оправдании агрессии в Украине

На этой неделе Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) возбудила пять уголовных производств в связи с публичным оправданием и прославлением агрессии России против Украины, а также действиями, направленными на разжигание ненависти к украинскому народу, сообщили агентству LETA в СГБ.

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В частности, во вторник в ответ на контент, размещенный в группе пользователей Facebook, возбуждено уголовное дело по статье 74.1 и части второй статьи 78 УК Латвии за оправдание и героизацию военных преступлений, совершенных вооруженными силами России в Украине. А также ненависть на национальной и этнической почве или разжигание розни как в отношении украинцев, так и в отношении латышей. Учредителю и администратору этой тематической Facebook-группы назначен статус подозреваемого и мера пресечения — заключение.

В среду и в четверг СГБ возбудила еще по одному уголовному делу за публичное оправдание и героизацию военных преступлений Вооруженных Сил России. А в четверг еще два — о действиях, направленных на возбуждение национальной и межнациональной розни или розни в отношении украинцев. Оценка нескольких случаев еще продолжается.

СГБ проводит мероприятия для защиты информационного пространства Латвии. После российского вторжения в Украину Служба выявила несколько сотен ложных профилей в социальных сетях, используемых жителями Латвии, которые систематически и целенаправленно выражают свою поддержку агрессии России против Украины. Эти фальшивые профили характеризуются участием в дискуссиях с другими пользователями социальных сетей, распространением типичной для Кремля военной пропаганды и попыткой настроить латвийское население против Украины и военных беженцев в нашей стране. Эти ложные профили также распространяют дезинформацию с целью опорочить Латвию и подорвать веру людей в свою страну.

Многие из таких аккаунтов на сегодня заблокированы. Как сообщалось, суд применил меру пресечения в виде ареста к основателю и администратору тематической группы социальной сети Facebook, который был задержан СГБ по подозрению в систематическом прославлении и оправдании военных преступлений, совершенных российскими вооруженными силами в Украина. Название группы не разглашается, но LETA выяснило, что это группа под названием "Криминальная Латвия", в которой зарегистрировано около 27 000 участников.

Также был арестован блогер Кирилл Федоров, который, по сведениям СГБ, выступал в поддержку войны. Еще одно дело заведено против женщины, задержанной легионером на мемориальном мероприятии у памятника Свободы в Риге 16 марта.

9 марта суд применил меру пресечения арест к Айвису Василевскису, который подозревается в оправдании военных преступлений России, но ранее был известным отрицателем Covid-19, одним из четырех представителей центра духовного развития и исцеления "DVS Urantija".