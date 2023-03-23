СГБ передала в прокуратуру дело о разжигании национальной розни в Facebook группе

20 марта этого года Служба государственной безопасности (СГБ) призвала прокуратуру возбудить уголовное дело в отношении человека, чьи комментарии регулярно провоцировали ненависть к латышам и украинцам в группе Facebook "Криминальная Латвия", сообщили порталу Delfi в службе.

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22 марта прошлого года СГБ возбудила уголовное дело в связи с признаками составов уголовных преступлений в тематической группе на Facebook. В материалах, опубликованных в группе "Криминальная Латвия", Служба обнаружила систематическое оправдание и прославление военных преступлений, совершенных российскими вооруженными силами в Украине, а также целенаправленное разжигание национальной и межнациональной розни.

14 февраля этого года был выделен отдельный уголовный процесс в отношении конкретного человека, который своими комментариями умышленно провоцировал ненависть к латышам и украинцам.

Подозреваемый распространял среди широкого круга лиц дезинформацию, порочащую латышей и украинцев, а также делал враждебные, уничижительные и оскорбительные высказывания в адрес лиц этой национальности, тем самым нарушая пределы свободы слова, установленные Конституцией и международными правовыми актами.

Delfi уже сообщал, что за время своего существования группа набрала 27 400 подписчиков, но сейчас это число сократилось до 14 тысяч человек.

Изначально группа в основном публиковала видео и фото различных событий в Латвии и соседних странах, связанных с преступлениями, например видео очевидцев, но в последнее время ее содержание стало достаточно радикальным, а большинство постов направлено против беженцев из Украины.

Например, в группе распространяют устаревшие видеоматериалы, утверждая, что на них показаны беженцы с нынешней войны. Общее настроение группы, судя по комментариям к постам, также в основном направлено против беженцев.