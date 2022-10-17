СГБ передала в прокуратуру дело против Линдермана о поддержке преступлений России

На прошлой неделе Служба государственной безопасности (СГБ) обратилась в прокуратуру с просьбой о возбуждении уголовного дела в отношении политического активиста Владимира Линдермана за целенаправленное оправдание и прославление агрессивной войны России на Украине, а также попытки разжигания розни между жителями Латвии разных национальностей, сообщили в СГБ.

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Не называя имени лица, в СГБ сообщили, что 7 июня текущего года возбуждено уголовное дело по статье Уголовного закона о прославлении и оправдании преступлений против мира и военных преступлений.

Как установило СГБ, после вторжения России на Украину лицо целенаправленно и систематически распространяло соответствующие интересам Кремля сообщения неограниченному кругу лиц на свободно доступных площадках в интернете, оправдывая военную агрессию России против Украины и ее народа.

В ходе расследования СГБ установила, что деятельность лица в интернете также была направлена на возбуждение розни между группами населения разных национальностей, а именно латышами, русскими и украинцами. По оценке СГБ, цели лица состояли в том, чтобы воспрепятствовать мирному сосуществованию названных групп и объединению латвийского общества.

В ходе расследования СГБ обнаружила несколько десятков публикаций, в содержании которых прослеживаются признаки указанных уголовных преступлений. Лицо создавало как письменные публикации, так и видеоматериалы, содержание которых направлено против интересов национальной безопасности Латвии. Упомянутый контент публиковался как в социальных сетях, так и на сайтах, финансируемых Россией.

В ходе расследования было установлено, что лицо получало финансовое вознаграждение за создание контента, соответствующего интересам Кремля.

С момента вторжения России на Украину СГБ возбудила в общей сложности 26 уголовных дел и приняла четыре уголовных дела от Государственной полиции в связи с деятельностью в поддержку российской агрессии.

По семи из указанных уголовных производств СГБ завершила досудебное расследование и направила материалы в прокуратуру.

Уже сообщалось, что в июне суд заключил Линдермана под стражу, но недавно его отпустили под залог в размере 6000 евро. СГБ установила и дополнительные ограничения - запрет на встречи и переписку с различными лицами, за исключением защитника.

Линдерман ранее уже бывал арестован. В 2018 году его задержали в связи с организованным Русским союзом Латвии митингом против постепенного перехода на латышский язык обучения в общеобразовательных учреждениях. Уголовный процесс был начат "для предотвращения возможной попытки под прикрытием якобы законной деятельности осуществить противоправную деятельность или для достижения противоправной цели". Затем это дело было закрыто.

Из-за прокремлевской позиции Линдермана он уже несколько лет находится под наблюдением спецслужб.