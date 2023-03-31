СГБ призывает вынести обвинения жителю, который призывал к агрессии против украинцев
Foto: VDD

31 марта Служба госбезопасности (СГБ) запросила у Генпрокуратуры начать уголовное преследование агрессивно настроенного сторонника войны, развязанной Россией в Украине, который занимался разжиганием розни и ненависти к украинцам.

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В октябре 2022 года в отношении данного лица возбудили уголовный процесс — за деятельность, направленную на разжигание национальной и этнической ненависти и раздора.

СГБ обратила внимание на действия этого негражданина Латвии, заполучив запись разговора, произошедшего в интернете. На ней видно, как этот человек неоднократно агрессивно указывает на необходимость и готовность убивать украинцев. Подозреваемый также выразил поддержку России, озвучивая сообщения, типичные для военной пропаганды Кремля.

Человек не скрывал, что уже совершал нападения на военных беженцев в Латвии, а также выразил желание владеть огнестрельным оружием. Учитывая, что на тот момент в отношении лица уже шло активное уголовное преследование за нанесение тяжких и средне-тяжких телесных повреждений, СГБ задержала его 20 октября 2022 года.

СГБ напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина не будет признана в установленном законом порядке.

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