СГБ провела обыски и задержала троих по подозрению в крупном взяточничестве
Foto: LETA

28 и 29 апреля Служба госбезопасности (СГБ) по подозрению во взяточничестве в крупном размере провела процессуальные действия в Риге. Все объекты, где проходили процессуальные действия, связаны с тремя людьми. Они были задержаны.

Уголовный процесс начат в соответствии с частью третьей статьи 320 Уголовного закона — взяточничество в крупном размере.

При обыске были изъяты носители данных и документы. СГБ задержала трех человек. Один из них находится в статусе подозреваемого и арестован, два пока что освобождены, но решение об их процессуальном статусе и мере пресечения еще не принято.

Более подробной информации о произошедшем Служба госбезопасности пока не предоставляет.

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