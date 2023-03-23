СГБ проверяет конфетную фабрику "Победа" в Вентспилсе — возможно, там помогали российской армии

Служба государственной безопасности (СГБ) проверяет информацию, касающуюся латвийского предприятия Pobeda Confectionery.Фабрика компании в Вентспилсе производит шоколад и других сладостей, и, по некоторым данным, может быть причастна к оказанию поддержки вооруженным силам России. Об этом Delfi Bizness узнал в службе.

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Принимая во внимание вышеизложенное, СГБ пока воздерживается от комментариев по делу.

В четверг в социальных сетях распространилась информация о том, что исполнительный директор Российской кондитерской фабрики "Победа" Ольга Муравьева получила награду от общества "Боевое братство" российского города Егорьевска в благодарность за то, что с начала войны компания пожертвовала больше более 15 тонн своей продукции российской армии. Информация об этом также была опубликована на некоторых российских сайтах в конце февраля.

На инцидент также обратил внимание депутат Национального союза Артурс Бутанс, который обратится в СГБ.

Муравьева также является председателем правления и совладелицей компании Pobeda Confectionery, расположенной в Вентспилсе. В Вентспилсе находится один из трех заводов "Победы". Два других находятся в России, в поселке Клеменово и в Егорьевске.

В Министерстве иностранных дел Delfi Bizness заявили, что министерство в сотрудничестве с компетентными органами разъясняет достоверность упомянутой информации.

При этом в МИД подчеркивают, что с учетом просьб ООН об обеспечении доступа к продуктам питания для нужд менее развитых стран мира, ни европейские, ни американские санкции не направлены против российской пищевой промышленности. При этом в Латвии не приветствуются такие "инвестиции", которые поддерживают войну России в Украине. Если информация подтвердится, министерство обещает принять необходимые решения, но не уточняет, какие именно.

В Министерстве внутренних дел порталу Delfi также подтвердили, что СГБ проверяет информацию, связанную с возможными нарушениями на кондитерской фабрике. Однако в министерстве воздержались от дальнейших комментариев.

Представители Pobeda Confectionery обещали дать свой комментарий в четверг вечером.

По информации Lursoft, Pobeda Confectionery зарегистрирована в 2014 году с уставным капиталом 3060 евро. 90,2% капитала компании принадлежит компании Adellaar Holdings Limited, зарегистрированной на Кипре, а владельцами остального капитала являются Виталий и Ольга Муравьевы, бывшие граждане России, а ныне Кипра.

Истинный бенефициар компании — Андрей Муравьев.

Виталий Муравьев до 7 марта 2022 года числился в базе данных Lursoft как гражданин России, но с 7 марта прошлого года он фигурирует как гражданин Кипра. Ольга и Андрей Муравьевы значатся в реестре как граждане Кипра с 2018 года.