СГБ расследует 41 дело о разжигании ненависти и действиях в интересах России

С момента вторжения России в Украину 24 февраля прошлого года Служба государственной безопасности (СГБ) возбудила в общей сложности 37 уголовных процессов и приняла четыре процесса от Государственной полиции в связи с разжиганием ненависти и деятельностью в поддержку внешней политики России, сообщили агентству LЕТА в СГБ.

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В 19 уголовных процессах служба обнаружила в действиях лиц признаки двух уголовных преступлений одновременно, а именно публичное прославление и оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений, а также разжигание национальной розни в отношении латышей и украинцев.

Возбуждено девять уголовных процессов о разжигании межнациональной розни, один о разжигании розни и одновременно нарушении санкций ЕС.

Начато также семь уголовных процессов за возможное публичное прославление и оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений, один процесс о содействии в сборе финансовых средств и другого помощи с целью передачи российским военнослужащим, участвующим в боевых действиях на Украине.

Также ведется два уголовных процесса по возможным действиям, направленным против Латвии, и оказанию помощи иностранному государству в действиях, направленных против Латвии, один процесс о помощи иностранному государству в действиях, направленных против Латвии, и один процесс о возможном незаконном участии в войне, развязанной Россией против Украины.

По 17 указанным уголовным процессам СГБ направила материалы в прокуратуру, пять процессов прекращено за отсутствием состава преступления.

11 лиц имеют статус подозреваемых, а трое — статус лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

После российского вторжения в Украину СГБ задержала блогера Кирилла Федорова, создателя и администратора русскоязычной тематической группы в Facebook "Криминальная Латвия" Юрия Михайлова, представителя "Центра духовного развития и исцеления" "DVS Urantija" Айвиса Василевскиса и бывшего депутата Рижской думы Руслана Панкратова.