СГБ расследует распространение оскорбительных плакатов в микрорайонах Риги

Служба госбезопасности (СГБ) начала проверку информации о распространении в микрорайонах Риги плакатов с оскорбительным лозунгом.

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Как стало известно агентству LETA, плакаты содержали фразу "Позор латвийской власти", а также призыв собираться на Ратушной площади 13 мая и переделанную фразу защитников Змеиного острова в Украине про русский военный корабль — адресованную латышскому трактору.

"Служба госбезопасности проинформирована о распространении плакатов в микрорайонах Риги и в социальных сетях. Сейчас СГБ проверяет информацию и воздержится от более подробных комментариев", — заявили в службе.

Уже сообщалось, что в пятницу, 13 мая Русский союз Латвии планировал провести митинг на Ратушной площади. Рижская дума его не согласовала, поэтому теперь РСЛ призывает жителей не собираться на площади и обещает оспорить решение думы в суде.