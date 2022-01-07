СГБ: в радиоэфире прозвучали призывы против независимости и суверенитета Латвии
Foto: LETA

Служба государственной безопасности (СГБ) обратилась в Рижскую окружную прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование лица, которое подозревается в призывах против независимости, суверенитета и территориальной целостности Латвии.

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Уголовный процесс начат на основании признаков преступления, предусмотренного ст. 81 Уголовного закона Латвии. Сотрудники Службы госбезопасности тщательно изучили высказывания подозреваемого лица в двух радиопередачах, которые содержали призывы против независимости и территориальной целостности Латвии.

Также в СГБ пояснили, что подозреваемый характеризовал трагический для Латвии и ее народа период оккупации как благоприятный для жителей.

Для анализа высказываний подозреваемого СГБ привлекла специалистов двух компетентных учреждений. Согласно заключениям, подготовленным экспертами обоих учреждений, прозвучавшие в публичной среде призывы против Латвийского государства являются неоспоримыми.

30 декабря 2021 года материалы этого дела переданы в прокуратуру.

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