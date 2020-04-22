СГБ закрыла уголовное дело против Жданок, Линдермана и Гапоненко
Foto: LETA

Служба государственной безопасности (СГБ) 2 апреля закрыла уголовное дело о собрании Русского союза Латвии (РСЛ) против постепенного перевода образования на латышский язык, сообщает LETA.

СГБ пришла к выводу, что хоть высказывания участников мероприятия были провокационными и направленными на разжигание розни в латвийском обществе, в них не было состава преступления.

Как уже сообщалось, в деле фигурировали несколько человек, в том числе лидер РСЛ Татьяна Жданок, активисты Владимир Линдерман и Александр Гапоненко, а также член правления РСЛ Илья Козырев.

18 апреля 2018 года СГБ начала уголовное дело о возможных правонарушениях во время “Вселатвийского собрания родителей”. Например, Линдермана подозревали в разжигании межнациональной розни, организации массовых беспорядков и действиях, направленных против независимости и суверенности Латвии.

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СГБ Служба государственной безопасности Александр Гапоненко Владимир Линдерман Татьяна Жданок
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