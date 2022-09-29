СГД арестовала счета Ditton pievadķēžu rūpnīca

Служба государственных доходов (СГД) наложила арест на банковские счета Даугавпилсского завода приводных цепей Ditton pievadķēžu rūpnīca, и 3 октября предприятие временно приостановит хозяйственную деятельность, говорится в сообщении предприятия фондовой бирже "Nasdaq Riga".

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В сообщении говорится, что во вторник, 27 сентября, завод получил решение СГД от 13 сентября, в соответствии с которым наложен арест на его денежные средства. Кроме того, СГД наложила арест на обязательства арендаторов технологического парка компании в качестве залога, не позволяя им платить арендную плату Ditton и рассчитываться за полученные ресурсы, а также наложила отягощения на всю недвижимость Ditton.

СГД обосновала решение тем, что при подготовке к налоговому аудиту были выявлены риски. Общая сумма обеспечения рисков по стоимости активов Ditton превышает 7,253 млн евро, что примерно соответствует обороту завода за 17 месяцев его работы.

В решении СГД от 13 сентября указано, что предприятие имеет право обжаловать это решение в течение семи дней

В то же время Ditton заявляет о готовности к налоговому аудиту, который "опровергнет сфальсифицированные утверждения СГД". В заявлении также подчеркивается, что у завода есть обоснованные сомнения в честном и законном проведении налогового аудита, в связи с чем завод просит госорганы проконтролировать налоговую проверку.

Ditton также сообщает, что, поскольку завод не может выплачивать заработную плату из-за блокировки банковских счетов, предприятие с 3 октября временно приостанавливает свою хозяйственную деятельность.