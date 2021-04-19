СГД обещает быстрые результаты в деле против таможенников

Заголовки новостей о массовых задержаниях на пункте таможенного контроля в Терехово на прошлой неделе перекликались с событиями 2007 года, когда в ходе крупной операции здесь было задержано несколько таможенников, пограничников и даже политиков. Генеральный прокурор и руководство Службы государственных доходов (СГД) обещают, что результатов по новому делу можно ожидать уже в ближайшие месяцы.

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Однако окончательного приговора по старому делу нет до сих пор, сообщила передача De facto на Латвийском телевидении. То, что произошедшее является закономерным продолжением многолетних традиций, признает и генеральный директор СГД Иева Яунземе: "Есть люди, которые считают, что взять 5 евро — это не коррупция, это традиция".

Осенью 2007 года в ходе крупной операции было задержано несколько таможенников, пограничников, местных предпринимателей и мэр Зилупе Олег Агафонов. В апелляционной инстанции обвиняемый в уклонении от уплаты налогов мэр Агафонов и двое его знакомых, которым вместе с девятью пограничниками были предъявлены обвинения по уголовному делу об обходе очереди грузовых автомобилей на границе, были полностью оправданы.

Однако в прошлом году свое слово об этих решениях Латгальского окружного суда сказал Сенат Верховного суда, постановив, что приговор Агафонову должен быть пересмотрен.