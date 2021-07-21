Сгубила жадность: экс-сотрудник VID выиграл более 154 000 евро и не заплатил налог

Бывший сотрудник Службы государственных доходов (VID) выиграл в 2018 году 154 441,26 евро, но, пытаясь избежать уплаты подоходного налога с населения, не сообщил о них, поэтому приговором суда Латгальского предместья Риги был приговорен к тюремному сроку на семь месяцев. Об этом сообщает Latvijas avīze.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Обвиняемый обжаловал это решение, но тщетно — судьи не изменили своего мнения. На первый взгляд, случай кажется ясным — государственный служащий, который занимался сбором налогов, выиграл в лотерею, но из-за жадности пытался обмануть государство. Однако если присмотреться, то, вероятно, эта история связана также с пристрастием к азартным играм, которые разрушили жизнь молодого человека: 237 выигрышей за 365 дней — это не опечатка.

Согласно информации, указанной в постановлении суда, старший таможенный инспектор СГД в период со 2 января по 28 декабря 2018 года получил 237 выигрышей как в азартных играх, так и в лотереях. Выигрыши ему выплатили три компании — ООО Optibet (88 700 евро), ООО Olympic Casino Latvia (65 449,95 евро) и Latvijas Loto (291,31 евро). Хотя ни один приз по отдельности не превышал 2200 евро, а самый маленький выигрыш по лотерейному билету Moments составлял всего 0,50 евро, общая сумма для сотрудника СГД со средней зарплатой всего 1000 евро в месяц была очень впечатляющей — 154 311,26 евро.

Анализируя полученные выигрыши, можно заметить, что в начале года они были еще относительно скромными — от 40 до 240 евро. В марте самая крупная выплата составила 1250 евро, а уже 10 апреля — 2200 евро. Однако в конце года выигрыши в размере почти 2000 евро стали обычными.