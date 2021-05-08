Шаг за шагом: 10 дней работы полиции после пожара в хостеле на Меркеля

Пожар в нелегальном хостеле Japanese style centrum на улице Меркеля 28 апреля унес жизнь восьми человек. Портал Delfi рассказывает о работе ответственных служб в течение 10 дней с момента трагедии и о том, какие выводы были сделаны.

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28 апреля, 4:43. Пожарные получили вызов на Меркеля, 8. Уже через полтора часа, в 6:07, стало известно о семи погибших и девяти пострадавших. В 6:50 число погибших выросло до восьми.

8:03. Пожар удалось локализовать. Стала известна площадь пожара — 250 квадратных метров. Ответственные службы созвали пресс-конференцию.

10:00. На пресс-конференции было заявлено, что нелегальные хостелы — это серьезная проблема, с которой будут активно бороться.

12:10. Пожар ликвидирован.

Полиция начала уголовный процесс, который квалифицируется по трем статьям Уголовного закона: за прямое нарушение правил пожарной безопасности, уничтожение или порчу чужого имущества по неосторожности и предпринимательскую деятельность без регистрации и разрешения.

В тот же день, 28 апреля, полиция провела обыски в нескольких хостелах, а также в домах потенциальных виновников трагедии.

Вечером 28 апреля сообщили о том, что Госполиция задержала трех человек, среди которых был юридический владелец хостела Андрей Гайлис. Двоих других задержанных оставили под арестом, Гайлис арестован не был.

29 апреля. Мэр Риги Мартиньш Стакис поручил Рижской муниципальной полиции вместе со стройуправой провести рейд по нелегальным хостелам и объявил, что "время толерантности закончилось".

Во время рейда несколько нелегальных хостелов были закрыты. Впрочем, вечером того самого дня полиции пришлось прийти в некоторые хостелы повторно и снова призвать людей покинуть помещения.

30 апреля. Полиция задержала ещё троих подозреваемых по делу о пожаре.

5 мая. В розыск объявлен Эрнест Риекстс, чье имя раньше публично прозвучало в связи со многими хостелами такого типа, хотя юридически ему ни один хостел не принадлежит.

В этот же день Стакис сообщил передаче "Утренняя панорама", что при проверке 34 рижских хостелов была выявлена самовольная эксплуатация 14 из них.

Директор Бюро по контролю за строительством Светлана Мякушкина в передаче "900 секунд" признала, что у учреждений по надзору не хватает полномочий, чтобы ограничить нелегальную эксплуатацию помещений.

В Госполиции порталу Delfi рассказали, что полиция все еще расследует несколько версий произошедшего. Нельзя исключать и случайное возгорание.

На данный момент в рамках уголовного процесса задержаны пять человек, двое из них находятся под арестом. Еще один объявлен в розыск.

Если посмотреть на отзывы об этом хостеле, то они в основном негативные. Помещение без окон, которое нельзя проветривать, низкие потолки, отсутствие вентиляции. Однако, как высказался в передаче Spried ar Delfi президент Ассоциации гостиниц и ресторанов Янис Наглис, люди сами выбирают такие гостиницы, и за три евро не стоит ждать особых удобств и безопасных условий.