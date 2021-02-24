Шантаж и доверие: "финансовые регуляторы" звонят жителям Латвии и выманивают данные о счетах

Управление по борьбе с экономическими преступлениями (Отдел по борьбе с киберпреступлениями) предупреждает жителей Латвии о мошенниках, которые в последнее время ведут активную деятельность.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В частности, они звонят и представляются сотрудниками Европейского управления по надзору за рынком ценных бумаг

(The European Securities and Markets Authority (ESMA)) — финансовыми регуляторами, а затем, пользуясь доверием, предлагают установить программное обеспечение, с помощью которого удаленно подключаются к компьютерам своих жертв, получая данные их платежных карт, а затем выманивает деньги.

Мошенники звонят лицам, зарегистрированным на виртуальных интернет-площадках, предлагающих торговлю финансовыми инструментами и инвестиции, в т.ч. криптовалюты.

Во время разговора мошенники представляются финансовыми регуляторами ESMA и объявляют, что компания, где у жертвы открыт счет, занимается мошенничеством, отмывая деньги и переводя их иностранным компаниям. Также звонящие заявляют, что это преследуется в уголовном порядке, а компания закрывается.

Затем мошенники сообщают жертвам, что перед закрытием компании все потерпевшие должны закрыть открытые счета и вернуть на них средства, при этом необходимо написать заявление о закрытии счета.

Также бывают случаи, когда у потерпевших никогда не было учетных записей на виртуальных торговых площадках, но в таких случаях мошенники убеждают жертв, что кто-то создал их на их имя счета, поэтому их все равно необходимо закрыть.

Если жертвы отказываются общаться, мошенники угрожают привлечь их к ответственности и подать в суд.

Если жертвы все-таки идут на контакт:

1) Мошенники просят установить на компьютер жертвы программное обеспечение, такое как TeamViewer QuickSupport, AnyDesk и т. д., которое позволяет мошенникам удаленно подключаться к компьютеру жертвы, а затем путем мошенничества с учетными записями получить доступ к платежными инструментами жертвы.

2) При этом пострадавшим сообщают, что для возврата средств на свой счет у них должна быть действующая банковская платежная карта, в т.ч. жертвам называют определенный минимальный остаток на счете их банковской платежной карты.

3) Для возврата жертв просят зарегистрироваться на таких платформах, как GUARDA, PAYEER, AVALONSEC, BLOCKCHAIN ​​и т. д. Для активации этих платформ необходимо совершить покупку с помощью банковской платежной карты.

4) Жертв убеждают занять как можно больше средств у компаний быстрого кредитования под тем предлогом, что это необходимо для улучшения их кредитного рейтинга и что они могут получить назад максимально возможную сумму. После получения кредитов выданная сумма направляется на выбранные мошенниками счета, в т.ч. криптовалютные счета.

В результате мошеннических действий преступники не только получают доступ к компьютерам жертв, но также информацию о банковских карточках и счетах своих жертв.

Госполиция продолжает расследование и призывает население проявлять осторожность, не начинать общение с незнакомцами, не поддаваться на шантаж и не раскрывать свои личные данные и данные кредитных карт незнакомцам. Кроме того, полиция просит не устанавливать у себя на компьютере никакого сомнительного программного обеспечения, навязываемого мошенниками.