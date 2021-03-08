Шеф полиции: жители Латвии часто нарушают запрет на собрания
Foto: LETA

Самое частое нарушение правил эпидемиологической безопасности — несоблюдение запрета на собрания, когда вместе собираются люди из различных домохозяйств, рассказал в утреннем эфире Латвийского телевидения начальник Госполиции Арманд Рукс.

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Как пишет портал rus.lsm.lv, стражам порядка чаще всего приходится сталкиваться с нарушениями, когда одновременно собираются несколько человек из разных домохозяйств.

"Случаи разные. В субботу, например, в Иманте, в одной из бань собрались 24 человека из разных домохозяйств. А в пятницу было выявлено необычное нарушение, когда двое лиц оказывали услуги сексуального характера в одной из квартир на ул. Чака в Риге", — поделился Рукс.

В то же время достаточно много хлопот полиции доставляет молодежь на личном транспорте.

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