Шел на обгон и столкнулся на встречной: в ДТП погибли два человека

По информации пресс-центра Госполиции, 2 сентября, в 16.04, на 3-м км дороги Кулдига — Кабиле (по данным полиции — волость Кaбелес Кулдигского края, по данным спасателей — волость Румбас) произошла трагическая авария, в результате которой погибли два человека.

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Как отмечают в полиции, водитель, управлявший Mazda 2, во время маневра обгона выехал на встречную полосу, где столкнулся с Mitsubishi L200.

Спасатели освободили одного человека, зажатого в машине, и передали его медикам Службы неотложной медицинской помощи (СНМП). Специалистам СНМП был передан и второй пострадавший, находившийся вне машины. Врачи констатировали смерть водителя и пассажирки, находившихся в салоне

Mazda.

По делу начат уголовный процесс.