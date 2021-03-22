Шкеле и Шлесерсу предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег в деле о внедрении цифрового ТВ

Предпринимателю и бывшему премьер-министру Латвии Андрису Шкеле предъявлены обвинения в мошенничестве и возможной легализации преступно нажитых средств в деле о внедрении цифрового телевидения. По информации ЛТВ, обвинения в мошенничестве также предъявлены бывшему министру сообщения Айнару Шлесерсу.
Шкеле считает эти обвинения необоснованными, более того, по его мнению, обвинение субъективно интерпретирует события 2008 года, связанные с проведением публичных конкурсов и внедрением цифрового телевидения в Латвии.
"У меня никогда не было оснований полагать, что меня подозревают в нарушении закона по конкретным событиям, потому что за 12 лет до марта этого года меня ни разу не вызывали для дачи показаний по указанному уголовному делу", — подчеркивает Шкеле.
По словам экс-политика, он намерен делать все, чтобы следствие было объективным и быстрым. Шкеле также передать все сведения, имеющиеся в его распоряжении, следственным органам. Кроме того, бизнесмен призвал по возможности скорей передать данное дело в суд.
От более подробных комментариев по этому делу Андрис Шкеле пока воздержался.
Как уже сообщалось, по этому делу обвинения также предъявлены бывшему главе правления SIA Tet Юрису Гулбису и еще четырем лицам. Причиненный ущерб оценивается почти в 7,6 млн евро.
Внедрение цифрового телевидения было запланировано 20 лет назад, когда премьер-министром был Шкеле. Следователи считают, что это был проект, рассчитанный на недобросовестную прибыль. Ключевой компанией проекта стала зарегистрированная в Лондоне компания "Kempmayer Media Limited", которая оказалась "почтовым ящиком" с офшорными владельцами. Афера была раскрыта в 2003 году, на скамье подсудимых оказались 20 человек.
За мошенничество в крупных размерах полагается лишение свободы на срок от двух до десяти лет с конфискацией имущества или без нее, а за отмывание денег в крупных размерах — лишение свободы на срок от трех до 12 лет с конфискацией имущества или без нее.