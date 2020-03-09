Школьник, осквернивший могилы на кладбище, отправлен на принудительные работы

Даугавпилсский суд приговорил к 70 часа принудительных работ школьника, который признан виновным в осквернении могил и повреждении конструкции захоронения.

Как отмечается в приговоре, вечером 4 сентября прошлого года подросток, скрыв свое лицо под маской, отправился на Ливанское городское кладбище, где повредил навесные ворота, а затем подошел к одной из могил и ногой сбил с основания статуи Богоматери.

Спустя два дня вандал снова вернулся на кладбище, где сорвал с доски объявлений сообщение, а затем снова снял одну из створок ворот и повредил заграждение.

Как следует из приговора, днем позже школьник снова пришел на кладбище, где возле главного креста ударом ноги повредил скамейку, а затем снова сломал и ворота.

Но и этого ему показалось мало: 8 сентября он снова пришел на Ливанское кладбище, выдернул скамейку возле главного креста и бросил ее на землю, после чего уже по традиции сломал ворота.

На суде подросток признал свою вину в содеянном. Известно, что ранее он не был судим ни в уголовном, ни в административном порядке. Также он не страдает от зависимостей и не состоит на специальном учете.

Помимо принудительных работ ему также предстоит заплатить Ливанской краевой думе компенсацию в размере 472 евро.