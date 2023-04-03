Шотландия: гангстеры из Глазго использовали поддельные латвийские паспорта, чтобы сбежать из страны

67-летний Крис Зитек, известный по прозвищу Командир, продавал шотландским гангстерам латвийские паспорта за 5 000 — 15 000 фунтов стерлингов. В ходе этой аферы опасные преступники выдавали себя за пьяниц и наркоманов. Таким образом бывший военнослужащий помогал гангстерам бежать из страны. Сейчас он предстал перед судом.

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Среди клиентов Зитека оказался киллер Кристофер Хьюз, воры в законе, специализирующиеся на продаже кокаина, Барри и Джеймс Гиллеспи, а также наемный убийца Джордан Оуэнс. Все они воспользовались услугами бывшего военнослужащего, купив у него латвийские паспорта.

Среди клиентов Зитека также были и два преступника из Глазго, которых разыскивали в рамках глобального расследования по подозрению в отмывании денег и торговли наркотиками. Полиция предполагает, что они были убиты главарями картелей, когда скрывались в Бразилии.

Помимо самого Зитека перед судом предстал его 72-летний подельник Алан Томпсон. Оба признаны виновными Королевским судом Рединга в изготовлении фальшивых документов отмывании денег.

Известно, что Кристофер Зитек в 70-годах был осужден за вооруженное ограбление и входил в преступный клан Адамсов, хозяйничающих в Лондоне.

Пользуясь своими связями с шотландскими бандами, Зитек решил изготавливать паспорта и продавать их тем, кто хочет скрыться от правосудия. Для этого он вербовал в Лондоне и Кенте наркоманов, а затем использовал их личности для получения паспортов, заменяя в документах их фото фотографиями своих клиентов.