Шотландия: гражданин Латвии задержан по обвинению в двойном убийстве
Foto: AP/Scanpix

Суд Инвернесса (Шотландия) постановил оставить под стражей и направить на психиатрическую экспертизу 23-летнего гражданина Латвии Давидса С., который обвиняется в двойном убийстве.

По данным британской прессы, жертвами латвийца стали 35-летний Гэрри МакКей и 28-летний Дауэйн МакЛей. Кроме того, Давидсу предъявлено обвинение и в покушении на убийство 27-летней Кимберли Николсон, которая помещена под наблюдение врачей в больницу Инвернесса.

Трагедия произошла в минувший четверг в одной из квартир жилого комплекса по Balloan Road. Обстоятельства преступления пока не разгалашаются.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form