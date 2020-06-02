Шотландия: гражданин Латвии задержан по обвинению в двойном убийстве

Суд Инвернесса (Шотландия) постановил оставить под стражей и направить на психиатрическую экспертизу 23-летнего гражданина Латвии Давидса С., который обвиняется в двойном убийстве.

По данным британской прессы, жертвами латвийца стали 35-летний Гэрри МакКей и 28-летний Дауэйн МакЛей. Кроме того, Давидсу предъявлено обвинение и в покушении на убийство 27-летней Кимберли Николсон, которая помещена под наблюдение врачей в больницу Инвернесса.

Трагедия произошла в минувший четверг в одной из квартир жилого комплекса по Balloan Road. Обстоятельства преступления пока не разгалашаются.