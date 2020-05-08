Шотландия: латвийца судят за избиение ребенка; у девочки констатировали травму головы и несколько переломов руки

В суде Глазго начался процесс над гражданином Латвии Владимиром С., который обвиняется в том, что нанес годовалому ребенку черепно-мозговую травму, а также сломал в нескольких местах руку. Об этом сообщает Glasgow Live.

Согласно обвинительному заключению, 21-летний Владимир дважды нападал на ребенка в то время, когда ему нужно было за ним присматривать. Один случай был зафиксирован 12 октября 2017 года, второй — 3 ноября 2017 года.

Как следует из материалов суда, первый инцидент произошел, когда мама девочки была на работе. На следующий день она заметила, что у дочки припухла и покраснела рука. Владимир утверждал, что схватил ребенка за руку, чтобы остановить его падение с кровати.

Спустя несколько недель Владимир снова должен был присматривать за ребенком, в тот день, по его словам, девочка потеряла сознание. Подсудимый отметил, что держал ее на руках и крепко сжимал. Вернувшаяся мать обнаружила, что с ее дочкой что-то не в порядке: она была бледная и ослабленная.

Вызванные медики доставили пострадавшую в больницу, где у нее констатировали кровотечение и отек мозга, а также пять переломов руки. По предположению следствия, травму могли нанести тупым предметом или это было нападение.

На суде было заявлено, что несмотря на все испытания, сейчас ребенок чувствует себя хорошо. За нанесение девочке серьезных увечий Владимиру грозит большой тюремный срок.